Como-Roma finisce 0-0: reti inviolate. Giallorossi 2° in classifica
Como-Roma finisce 0-0: la sfida tra lariani e giallorossi termina a reti inviolate. Il Sinigaglia si accende fin dai primi minuti, con la Roma che sfiora il vantaggio al 6’ con Dybala, impreciso davanti alla porta. Il Como risponde con Nico Paz, fermato da un attento Gollini. Il primo tempo prosegue a ritmi intensi, con il palo colpito da Pellegrini, le iniziative di Malen e una conclusione di Caqueret che termina di poco a lato. Nel finale, i padroni di casa protestano per un possibile rigore su Diao, ma l’arbitro Fabbri lascia correre.
Roma in dieci, il Como non sfonda
Al 53’ Malen viene espulso per un intervento in ritardo su Kaiki, lasciando la Roma in inferiorità numerica. Il Como prova ad approfittarne, ma Perrone spreca una grande occasione calciando alto. Fabregas inserisce nuove forze offensive e al 72’ Nico Paz costringe ancora Gollini a un intervento decisivo. Anche Jesus Rodriguez sfiora il gol, senza successo. La difesa giallorossa resiste fino alla fine e la partita termina 0-0. Il Como sale a 11 punti, raggiungendo il Milan, mentre la Roma rallenta la propria corsa verso la vetta e l’Inter resta sola al comando con due punti di vantaggio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati