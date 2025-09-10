Social
Kean dopo la Nazionale si prepara per il Napoli postando pizza e Vesuvio
L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, Moise Kean, protagonista di questa sosta di settembre con tre gol nelle due partite di qualificazione ai mondiali disputate dalla squadra del ct Gattuso, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post che, oltre alle immagini della prima rete segnata contro Israele, contiene tra le varie foto anche una pizza e un bicchiere di vino che l'attaccante viola ha voluto immortalare con sullo sfondo il Vesuvio di Napoli.
Che sia un messaggio in vista della prossima partita che la Fiorentina giocherà proprio sabato sera al Franchi contro il Napoli di Antonio Conte?
