Baldini: "L'Italia vuole vincere e andrà al Mondiale. Alleno giovani fortissimi"

vedi letture

Il ct dell'Italia Under 21 Silvio Baldini è intervenuto a Radio Sportiva parlando della sua esperienza e ovviamente delle possibilità degli azzurri: "Sono orgoglioso nel rappresentare l’Italia dei giovani. Sono felicissimo, il destino mi ha consegnato un bel regalo. Per me stare a contatto coi giovani è il massimo. In passato sono stato sei anni senza allenare, sono tantissimi. Quasi ti scordi com’è questo mestiere. Per sei anni sono stato sulle montagne, coi miei cani, coi pastori. E’ stato bellissimo. Poi tutto finisce e senti il desiderio di tornare ad allenare, ripartire dopo sei anni non è facile".

La ricetta per tornare competitivi? "Io alleno questi giovani che sono fortissimi. Il problema è che in Italia i giovani non li facciamo giocare, appena sbagliano una partita non diamo più loro il tempo di maturare. Non li lanciamo più perché se non vinci sei un cretino. I risultati sono imprescindibili. Questa pressione ha portato l’attuale involuzione… Però questo coraggio di cambiare, anche la scelta di Gattuso che ci mette sempre la faccia. Lavora in continuazione. Eppure perde una partita e tutti a dire che bisogna chiedere scusa. Ma non bisogna chiedere scusa nulla. Se partiamo dal secondo tempo della Norvegia non andiamo da nessuna parte, se partiamo dal primo tempo andiamo al Mondiale. Nella prima frazione la Norvegia è stata inesistente”.

Possibilità di andare al Mondiale? "Io ho 67 anni, posso nascondermi dietro la paura di dover dire delle cose? Non possiamo nasconderci dietro la diplomazia, l’Italia vuol vincere, farà di tutto per vincere e vincerà. Ma non deve vincere, dovere suona male. L’Italia vincerà perché è fatta di persone in gamba e troverà le soluzioni giuste. Poi qualsiasi cosa accadrà uno avrà sempre la coscienza in pace sapendo di aver fatto il massimo”.