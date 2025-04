Kean, 10° nella classifica dei migliori marcatori italiani tra club e nazionale nelle ultime 6 stagioni

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la top10 dei calciatori italiani che nelle ultime sei stagioni hanno segnato di più tra club e nazionale. In questa speciale classifica c'è anche un calciatore della Fiorentina, Moise Kean. Il centravanti gigliato si trova in decima posizione, insieme ad Orsolini, con 61 reti. L'esterno del Bologna è inserito davanti per via del minor numero di partite giocate, 210 invece di 235. Primo posto per Immobile che, tra Lazio, Italia e Besiktas, si è iscritto al tabellino dei marcatori per 146 volte in 260 incontri. Secondo gradino del podio per Retegui (86 gol in 240 partite) e medaglia di bronzo per un vecchio pallino viola come Berardi (81 reti in 187 presenze). Al settimo posto poi troviamo un ex Fiorentina come Belotti con 68 centri in 249 match. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la top10 completa: