K. THURAM, Non andrà alle Olimpiadi: la Juve è contraria

Contrariamente a quanto si pensava, e a quanto aveva deciso inizialmente il commissario tecnico Thierry Henry, il neo-acquisto bianconero Khephren Thuram (23 anni) non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, in procinto di cominciare, per difendere la maglia della Francia Olimpica, quindi la selezione nazionale Under 23.

Lo ha riferito in conferenza stampa lo stesso selezionatore, confermando le indiscrezioni riportate in patria da L'Equipe nelle scorse ore: il motivo dietro al forfait di Khephren Thuram è perché il suo prossimo club, la Juventus che lo sta acquistando per 25 milioni di euro bonus compresi dal Nizza, è contrario a lasciarlo partire per l'impegno, considerando che poi tornerebbe solamente, nel migliore dei casi, ad inizio agosto.