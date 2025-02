Juventus, problemi per Veiga dopo 10' contro il PSV. Tra un mese c'è la Fiorentina

Tegola per la Juventus di Thiago Motta pochi minuti dopo l'inizio della partita valida per i playoff di Champions League in Olanda, contro il PSV. Il difensore centrale Renato Veiga, arrivato nel calciomercato di gennaio, ha accusato un problema muscolare alla gamba che preoccupa e non poco lo staff sanitario del club bianconero. Il tecnico ha scelto Cambiaso al suo posto facendo scalare Kelly al centro, ma anche la Fiorentina guarda interessata perché tra meno di un mese, esattamente il 16 marzo prossimo, si giocherà Fiorentina-Juventus al Franchi e in caso di stiramento Veiga potrebbe non essere della partita.