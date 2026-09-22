Fiorentina, Ndour e Fagioli al centro del progetto di Vanoli e dell'Italia

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Come sottolinea stamani il Corriere dello Sport-Stadio, nella nuova Fiorentina di Paolo Vanoli c’è ancora una forte sfumatura d’azzurro. Il riferimento è alla coppia di centrocampo formata da Cher Ndour e Nicolò Fagioli, diventata un punto fermo del 4-2-3-1 viola. Entrambi erano stati protagonisti della rimonta salvezza della passata stagione proprio sotto la gestione Vanoli. Ndour, inizialmente poco utilizzato, aveva conquistato progressivamente spazio fino a diventare una pedina importante, mentre Fagioli si era imposto in cabina di regia, ritrovando continuità e qualità.

Il tecnico ha deciso così di affidarsi nuovamente ai due centrocampisti, schierati insieme sia contro il Venezia sia nell’1-1 con il Napoli. Le loro prestazioni hanno aperto anche le porte delle Nazionali: Ndour raggiungerà l’Under 21 di Baldini, mentre Fagioli tornerà nella Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Due riconoscimenti che confermano la centralità della coppia nel nuovo progetto viola.