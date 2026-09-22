Fiorentina, Ndour e Fagioli al centro del progetto di Vanoli e dell'Italia
Come sottolinea stamani il Corriere dello Sport-Stadio, nella nuova Fiorentina di Paolo Vanoli c’è ancora una forte sfumatura d’azzurro. Il riferimento è alla coppia di centrocampo formata da Cher Ndour e Nicolò Fagioli, diventata un punto fermo del 4-2-3-1 viola. Entrambi erano stati protagonisti della rimonta salvezza della passata stagione proprio sotto la gestione Vanoli. Ndour, inizialmente poco utilizzato, aveva conquistato progressivamente spazio fino a diventare una pedina importante, mentre Fagioli si era imposto in cabina di regia, ritrovando continuità e qualità.
Il tecnico ha deciso così di affidarsi nuovamente ai due centrocampisti, schierati insieme sia contro il Venezia sia nell’1-1 con il Napoli. Le loro prestazioni hanno aperto anche le porte delle Nazionali: Ndour raggiungerà l’Under 21 di Baldini, mentre Fagioli tornerà nella Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Due riconoscimenti che confermano la centralità della coppia nel nuovo progetto viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati