Fiorentina, interesse dalla Spagna per il difensore viola Pablo Mari
FirenzeViola.it
Il mercato invernale, seppur ancora lontano, inizia già a far sentire le proprie avvisaglie anche in casa Fiorentina. È questo il caso che riguarda il difensore spagnolo della Fiorentina, Pablo Mari,che, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbe finito nel mirino del Betis Siviglia. Resta però da capire se i biancoverdi sceglieranno di puntare sul classe 1993 già da gennaio oppure solamente alla fine della stagione quando scadrà il suo contratto. Sulla scelta ovviamente inciderà il proseguo della stagione dei viola, fin qui pessima anche e soprattutto a livello difensivo.
