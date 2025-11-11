Napoli, De Laurentiis: "Le dimissioni di Conte una favola del web"

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili". Lo ha scritto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X, smentendo le voci che si sono rincorse in giornata di un possibile addio di Conte.

"Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine - ha aggiunto - dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco e al fianco del Napoli e dei calciatori un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli". (ANSA).