JUVE, Coi soldi di Kean ecco K. Thuram: i dettagli

Dopo la cessione di Kean alla Fiorentina, la Juventus è pronta a piazzare un altro colpo in entrata, il secondo contanto l'arrivo do Douglas Luiz. Si tratta di Kephren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono da limare solo gli ultimi dettagli legati alla parte fissa e ai bonus e poi ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca con Thiago Motta che andrebbe ad accogliere un nuovo elemento per il centrocampo.

Nell'ultima stagione Kephren, fratello di Marucs Thuram (Inter) e figlio d'arte del gran Lilian, è sceso in campo in 29 occasioni con la maglia del Nizza realizzando una rete e un assist in Ligue 1. Un giocatore che può dare garanzia di copertura ma all’occorrenza sa rendersi pericoloso nell’area di rigore avversaria. La Juventus è pronta a piazzare il suo secondo colpo di mercato.