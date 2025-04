Juric via dal Southampton: "Il peggior tecnico di sempre in Premier League"

(ANSA) - LONDRA, 07 APR - La stagione orribile di Ivan Juric si è conclusa anzitempo, questa mattina, dopo la matematica retrocessione del suo Southampton. Sbarcato in Premier League il 21 dicembre, dopo la sfortunata parentesi sulla panchina della Roma (otto partite e quattro sconfitte), Juric non è minimamente riuscito ad avere un impatto sui Saints, che sotto la sua guida hanno raccolto solo quattro punti in 14 partite. A sancire la certezza della loro retrocessione, la sconfitta di domenica sul campo del Tottenham.

Il destino dei Saints è stato segnato dopo la sconfitta di domenica contro il Tottenham. Con una media di soli 0,29 punti per partita - scrive oggi il tabloid Sun - Juric, la cui avventura inglese è durata poco più di 100 giorni, è diventato il peggior allenatore che abbia mai allenato in Inghilterra per più di dieci partite. (ANSA).