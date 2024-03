JURIC, Squalificato 2 giornate e ammenda. Kristensen...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giudice Sportivo, dopo gli episodi in Torino-Fiorentina, ha squalificato Ivan Juric per due giornate e un ammenda di 15 mila euro con la seguente motivazione: "per essersi al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose".

Inoltre per quanto riguarda l'espulsione presa da Samuele Ricci il giudice sportivo ha scritto che il calciato ha avuto "comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara". Da segnalare c'è anche la quinta sanzione rimediata da Rasmus Kristensen della Roma, prossima avversaria della Fiorentina che, oltre all'infortunio, non sarebbe stato comunque disponibile a causa della squalifica inflitta.