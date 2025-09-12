Juan Cuadrado: "Punto al mondiale con la Colombia. Al top sono stato a Firenze e Torino"

vedi letture

L'ex esterno Fiorentina, oggi al Pisa, Juan Cuadrado ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato vari temi, dalla sfida tra Juventus e Inter (di cui è doppio ex) fino alle tappe principali della sua carriera: "Che sfida sarà Juventus-Inter? Beh La Juve è la Juve, si è rinforzata con giocatori forti,ma l’Inter è la più forte. Anche se l’anno scorso non ha vinto nulla. Che vinca la migliore. Io sono tifoso bianconero".

Il miglior Cuadrado dove si è visto?

"A Torino e a Firenze".

Cosa l’ha convinta a scegliere il Pisa?

"La serietà del progetto. Ho detto sì in due giorni. Punto alla salvezza e al Mondiale con la Colombia. Sto lavorando duro per arrivare al 100%. E cerco di incoraggiare i più giovani anche se sbagliano un passaggio".