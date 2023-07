JOVIC, La Viola crede in me, darò tutto. La Stella Rossa...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Intervistato dal portale serbo Sportal.rs, l'attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato della prossima amichevole dei viola contro la Stella Rossa, in programma il prossimo 26 luglio a Belgrado contro quella che è stata la sua prima squadra da giocatore professionista. Ecco le parole del numero 7: "Sono stato felicissimo e molto emozionato per questa partita e non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Sono felice di avere l'opportunità di correre sul campo in cui mi sono affermato e da cui ho fatto il primo passo significativo verso il miglior calcio europeo. Spero che si riempiranno le tribune dello stadio e che anche i miei compagni possano vivere l'atmosfera di cui spesso ho parlato loro. Anche se i tifosi della Fiorentina, soprattutto quando giochiamo in casa, creano una bella atmosfera. Ma la tribuna nord del Maracanà è qualcosa di speciale".

"Se segno un gol, di certo non farò molti festeggiamenti" ha proseguito Jovic. "Per me quella di Belgrado sarà davvero un'amichevole. Se invece dovessimo giocare una partita europea e se, ad esempio, il mio gol decidesse l'eliminazione della Stella Rossa dall'Europa di certo non riuscirei a dormire per giorni. Io di nuovo in futuro a Belgrado? Sono concentrato esclusivamente sul presente per ottenere le migliori prestazioni e risultati possibili con la Fiorentina. La cosa più importante per me è rimanere in salute e sfruttare ogni occasione per dimostrare chi sono, perché il club crede in me. Non escludo la possibilità di indossare di nuovo la maglia della Stella Rossa un giorno ma per ora credo di poter dare ancora molto giocando nei campionati e nelle competizioni europee migliori".