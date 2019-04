JOVETIC, STO BENE, VENERDÌ GIOCHERÒ

Stevan Jovetic è intervenuto alla filiale della Cassa di Risparmio di Firenze in Piazza Signoria per presentare il mega-poster che verrà messo in vendita nei prossimi giorni da La Nazione; queste le sue parole ai microfoni di RadioBlu: ''Va tutto bene, il ginocchio sta bene. Era un po' gonfio, ma è quello è normale. Dopo un anno fermo m sono sempre allenato ed ho giocato sempre. Oggi mi sono allenato con la squadra e sono pronto a giocare venerdì. Le voci di mercato?Io come ho già detto tante volte sto bene qua, non penso al futuro. Voglio dare il massimo a Firenze. Ho sentito queste voci di mercato, ma non c'è niente. Sono riconoscente alla Fiorentina. I giocatori più forti al mondo? Messi, C.Ronaldo, Xavi, Iniseta e Ibra. L'infortunio? Mi ha fatto crescere, adesso mi sento più forte, soprattutto a livello mentale. Dal primo giorno di infortunio mi sono sempre allenato per tornare più forte di prima, ora non mi voglio più fermare. Il paragone con Baggio? Non l'ho mai incontrato di persona, ma ho visto tante sue giocate. È stato uno dei giocatori più importanti e più forti della storia. Il paragone con lui mi riempie d'orgoglio. Ogni giocatore ha le sue giocate, ma sarà dura arrivare ai suoi livelli. Il mio gol più importante è stato sicuramente contro lo Sporting Lisbona, mentre quello più bello è stato quello con la Juventus. Firenze? È una città bellissima, mi trovo molto bene. Mi piace il mio rapporto con i tifosi. L'esultanza dopo il gol con il Siena? È stato uno sfogo, ero arrabbiato perché volevo giocare la settimana precedente. Il Napoli? Non è lontano in classifica, ma sarà una partita difficile. Noi dobbiamo stare tranquilli e fare la nostra partita. Amauri? Sicuramente arriveranno anche le sue reti".