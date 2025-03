Jacopo Galbiati su Fiorentina-Juve: "Primo tempo a grandi livelli. Gosens fondamentale"

vedi letture

L'ex calciatore e dirigente Jacopo Galbiati ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Palladino c'ha messo un po' di tempo per trovare la quadra giusta, sia dopo l'estate che dopo il mercato invernale. Il passaggio del turno giovedì ha sicuramente dato qualcosa in più. Abbiamo visto un primo tempo a grandi livelli. Il passaggio in Europa ha dato la carica giusta per affrontare una sfida contro la Juve che sappiamo tutti cosa vale per Firenze. Se farà punti anche con l'Atalanta, si può riaprire l'obiettivo Champions anche per la Fiorentina. Se poi ha un Gudmundsson così e un Gosens leader carismatico in quella forma, tutto va meglio. Il tedesco ora è fondamentale".

L'atteggiamento della Juve? "Ho visto una squadra che non aveva fame. Ho visto un atteggiamento remissivo, che mi ha fatto riflettere".