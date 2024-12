JACOBELLI, Bove ha dimostrato la sua grandezza

FirenzeViola.it

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Il suo pensiero sulla vicenda che ha coinvolto Edoardo Bove?

“Tutti noi abbiamo trattenuto il fiato e ciò che conta, grazie a Dio, è che le notizie anche di stamattina sono positive. La speranza è che possa riprendersi il prima possibile. Il moto corale di tutto il calcio italiano ha fatto vedere la grande umanità che di cui è pervaso, nonostante tutte le cose negative che raccontiamo continuamente. Edoardo ha voluto fortemente che si giocasse la partita di stasera tra Fiorentina ed Empoli e questa è l’ennesima dimostrazione della grandezza di questo centrocampista promettente”.

Per lei è solo un caso o sentendo anche le parole di Ivo Pulcini ci vorrebbe più controllo?

“È una questione che deve essere affrontata giorno per giorno dai vari staff medici. Viva Dio che nel nostro calcio ci sia un ordinamento che in questo è molto stringente. Basti pensare al fatto che Eriksen, ora in forza allo United, non potrebbe giocare in Italia. Ciò che conta è che Edoardo abbia superato questo momento così critico della sua salute”.