ITALIANO, Ripartiamo convinti di ciò che siamo. I nuovi...

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia dell'esordio in campionato, al sito ufficiale viola: "Si riparte carichi come sempre, siamo pronti per questa stagione sperando di avere soddisfazioni come in quella passata. Vacanze? Sono stato al mare, da buon siciliano, ho ricaricato le pile, serviva a tutti e siamo pronti a ripartire".



Come riparte la Fiorentina? "Si riparte domani con il campionato dopo un ritiro fatto bene. La scelta di restare qui è stata azzeccata, avevamo timore per il clima e le temperature ed invece abbiamo lavorato bene in una struttura straordinaria. Abbiamo fatto delle ottime amichevoli nonostante qualche risultato non bello ma in questo momento conta la condizione fisica e mettere dentro minuti per far arrivare i ragazzi in forma il prima possibile"



Giudizi sui nuovi arrivi? "Sono arrivati tanti giocatori di qualità, giovani e meno giovani, che ci daranno una grossa mano, piano pianino li inseriremo mettendoli a conoscenza del mondo Fiorentina, dentro e fuori. Noi e loro dovremo essere bravi a farlo il più presto possibile perché ora iniziano le partite vere e che contano e dobbiamo accelerare il percorso. Ma sono fiducioso, sono arrivati tutti ragazzi intelligenti, con una cultura del lavoro straordinaria e che hanno capito che sono arrivati in un ambiente dove bisogna pedalare e andare al massimo".

"Li vedo carichi e contenti di essere arrivati in questa nuova avventura. Mi aspetto tanto da tutti, dai vecchi che devono dare una mano ad inserirsi ai nuovi e dai nuovi che ci possono aiutare con il loro entusiasmo e voglia. Affronteremo questa stagione come sempre, convinti delle potenzialità e di quello che siamo cioè una squadra di valore ma che deve dimostrarlo in campo iniziando domani con una partita tosta e difficile, un esame importante"Siamo stati per due anni compagni a Verona, eravamo entrambi giovani. Gli faccio i complimenti per quanto fatto lo scorso anno, non è facile subentrare e vincere. Domani lo saluterò volentieri ma ovviamente cercheremo di ottenere ognuno il massimo e ci sarà una sana rivalità""Ci tocca questa squadra che abbiamo già inquadrato. Se ha segnato cinque gol fuori casa è perché ha personalità e valori non è arrivato fin qui per caso perciò dobbiamo prepararci bene. La prima sarà in casa loro, in un ambiente caldo come ne abbiamo trovati sempre l'anno scorso perciò sappiamo dove andiamo. Dobbiamo ben figurare all'andata per poi dare il massimo al Franchi".? "Si sente grande entusiasmo, la gente ha capito cosa abbiamo fatto lo scorso anno, dispiace per come è andata ma ci siamo arrivati con tutte le nostre armi. Speriamo di alimentare questo entusiasmo con i risultati e con lo spirito che vogliono vedere i fiorentini, ossia di uscire sempre con la maglia sudata"