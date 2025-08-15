FirenzeViola "Chi se ne frega", il mantra di Sohm per conquistare Firenze

Lo ha chiarito fin dalla conferenza stampa di presentazione qualche giorno fa al Viola Park: Simon Sohm non vuole dar peso alle critiche o ai dubbi sul suo passaggio alla Fiorentina. È stato il calciatore a spingere per vestire la maglia viola quest'estate perché lo valuta il giusto step dopo gli anni a Parma, Pradè e Goretti lo avevano cercato per un anno intero e alla fine il matrimonio si è fatto. Ora Pioli può contare su una pedina che considera fondamentale per andare a completare il reparto che forse più di tutti fa storcere la bocca ai tifosi viola, le prime due partite hanno visto Sohm mettere a segno un gol e un assist. Chi ben comincia...

Tutti entusiasti di lui

L'impatto del centrocampista è stato fantastico e non è un caso che Pioli ci abbia voluto puntare subito schierandolo titolare ad Old Trafford contro il Manchester United ad appena 48 ore dal suo arrivo in Inghilterra. Contro la selezione universitaria del Giappone lo ha schierato di nuovo dall'inizio proprio per far prendere al calciatore quanto prima dimestichezza con la nuova realtà. Resta da capire se sarà il perno di un centrocampo a due o a tre ma per ora dentro al Viola Park si guarda a Sohm dandosi i gomiti per aver fatto la scelta giusta. 15 milioni più uno di bonus non sono pochi ma Sohm è pronto a far ricredere anche i più scettici. D'altronde... chi se ne frega.

