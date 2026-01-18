Italiano non dimentica Commisso: "Brividi, uomo d'altri tempi che faceva star bene tutti"

Anche Vincenzo Italiano rivolge un pensiero a Rocco Commisso. Il tecnico del Bologna, per tre anni alla Fiorentina sotto la presidenza dell'italo-americano, nell'intervista su Dazn dopo la gara del Dall'Ara si esprime anche sulla scomparsa del presidente viola. Partendo però dall'analisi del match: "C'è stata la reazione ma primo tempo troppo negativo. Abbiamo buttato via 45 minuti e pensavo che dopo Verona con l'inerzia in casa potevamo indirizzarla. Siamo corsi ai riparie l'inerzia è cambiata, abbiamo giocato da Bologna ma un primo tempo del genere non ti permette di indirizzare la gara. Merito alla Fiorentina che ha fatto un ottimo primo tempo, secondo me è stata brava ad approfittare".

La prima senza Commisso la Fiorentina l'ha giocata proprio contro di lei.

"Brividi nel ricordo di una persona fantastica, umile uomo di altri tempi che faceva stare bene tutti. Arrivava al centro sportivo e ti abbracciava, non ti faceva mancare niente. Perdiamo un grande uomo di sport, un grande appassionato di questo sport. Un grande abbraccio a Catherine, sua moglie, un grande abbraccio alla famiglia. Sono dispiaciutissimo perché ripeto era un uomo così davvero umile, appassionato e gentile con tutti è un dispiacere enorme davvero".

C'è un episodio particolare che la lega a Commisso?

"Con sua moglie era inseparabile. Persone alla mano con tutto quello che hanno costruito. Ho scritto un messaggio a Catherine e vorrei sentirla, mi dispiace per lei perché il suo amore nei confronti del Presidente era enorme".