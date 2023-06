ITALIANO, Biraghi e Jack sul futuro: "Speriamo resti"

FirenzeViola.it

Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura hanno commentato a Sky Sport. In primis il capitano Viola ha affermato: "Spero resti Italiano, questo non è un punto di arrivo, ma di partenza". Jack ha poi rilanciato: "Il mister ha fatto un grandissimo lavoro, il gruppo è cresciuto ma ci sono margini di miglioramento. Dobbiamo reagire e ripartire al meglio tutti insieme per la prossima stagione trasformando la delusione in energia positiva".