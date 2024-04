ITALIANO, Belotti? Può prendersi responsabilità sui rigori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Queste le sue parole su Belotti: "Gli sta mancando il gol. Probabilmente poteva prendersi qualche responsabilità in più sui tiri dal dischetto per cercare di trovare il gol e aumentare la sua autostima. Però adesso non possiamo fare a meno di lui, si ammazza per la squadra, dà l'anima, e per questo continuiamo a dargli fiducia. Sono convinto che il gol arriverà, se lo merita, soprattutto per il lavoro che fa per la squadra".