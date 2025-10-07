Italia Under 21 "pirata": l'allenamento di Baldini per Martinelli e compagni

vedi letture

Silvio Baldini lo ha fatto di nuovo. Durante gli allenamenti dell'Italia Under 21 di cui è diventato Commissario Tecnico da qualche settimana, l'allenatore toscano ha fatto provare ai suoi calciatori l'esperienza di lavorare con una benda su un occhio. Per Martinelli e compagni dunque una seduta speciale per lavorare sulla visione e sulla capacità di reazione, con le foto degli azzurrini in versione "pirata" che hanno fatto il giro del web suscitando ilarità.

Una pratica che Baldini aveva già provato con il Pescara nella sua ultima esperienza. Con questo tipo di allenamenti, ovviamente centellinati e di breve durata, si mira a mantenere alta e costante l'attenzione, a migliorare l'equilibrio e a ridurre la percezione della fatica: il cervello, infatti, impegnato a compensare la visione ridotta, avverte meno lo sforzo fisico. Si tratta di una pratica, mutuata con le differenziazioni del caso, dalla boxe.