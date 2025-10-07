Il CT della Bosnia su Dzeko: "Alla Fiorentina non gioca? Meglio così"
Il CT della Bosnia Erzegovina Sergej Barbarez, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista delle partite della nazionale dei balcani contro Cipro e Malta dei prossimi giorni, ha parlato anche di Edin Dzeko e del suo basso minutaggio con la maglia della Fiorentina: "Per quanto mi riguarda è il minore dei problemi. Anzi, a volte preferirei che giocasse meno, soprattutto nelle partite prima della pausa per le nazionali.
Non è affatto un problema. Abbiamo tre giocatori che non sono titolari nelle loro squadre - ha aggiunto Barbarez - per questo è importante che siano in forma e che abbiano ritmo, solo così possiamo essere degli avversari tosti e concreti in campo”.
