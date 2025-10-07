"Fiorentina, problema di comando e ambiente depresso". Il commento di Siani

Il giornalista Fernando Siani ha detto la sua sui problemi della Fiorentina in una diretta per Cronache di Spogliatoio, analizzando cosa non sta andando a Firenze e puntando il dita sul problema principale: "La Fiorentina forse ha un problema di comando - ha detto Siani. Il proprietario Commisso è negli USA ed ha a che fare con problemi più gravi del calcio e di recente ha subito un'operazione. Il suo uomo forte è Pradè che ha in gestione tutto, manca la figura che era Joe Barone. Le scelte del mercato viola si stanno rivelando tutte sbagliate. Una squadra che sembrava partita con un'idea ben precisa, poi Pioli sta cambiando modulo e giocatori tutte le partite”.

“Hanno investito su giocatori che vengono da contesti competitivi diversi come Fagioli e Piccoli, ma anche Sohm dal Parma. La Fiorentina non si è ancora ripresa da uno shock lungo, che è iniziato quando Italiano perde le tre finali. L'ambiente è depresso. Il Franchi era un fortino, adesso con mezzo stadio sta ingrigendo la squadra. Pioli? E' legato a un progetto a lungo termine. Chiaro che non puoi rinunciarci dopo 6 giornate, è anche chiaro che c'è confusione. Lui stesso ha dato l'ok per un mercato deludente. E' stato lui stesso a mettere l'asticella troppo in alto fin da subito. Il sesto posto di Palladino è stato contestato. Forse è stato ipervalutato il materiale che ha la Fiorentina in rosa”.