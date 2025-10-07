L'Italia dà il benvenuto ai tre volti nuovi. Due arrivano dalla Fiorentina

L'Italia dà il benvenuto ai tre volti nuovi. Due arrivano dalla FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Sono tre i volti nuovi a Coverciano per il ritiro dell'Italia agli ordini del CT Rino Gattuso, due dei quali provengono dalla Fiorentina. Hans Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli si stanno godendo questi giorni con la maglia azzurra nella speranza di trovare qualche minuto in campo contro Israele o magari contro l'Estonia, intanto sono stati accolti dal gruppo azzurro anche con un post sui profili social che celebra i due giocatori viola e Nicolò Cambiaghi, l'altro calciatore alla prima convocazione in Nazionale.

Ecco il post: