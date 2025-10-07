Rabiot contro Milan-Como a Perth: "Completamente folle. Ci adatteremo"

Oggi alle 21:20
Intervistato dal quotidiano francese Le FigaroAdrien Rabiot ha commentato anche la probabile partita di Serie A che si giocherà a Perth, in Australia, tra il suo Milan e il Como: "Sono rimasto sorpreso - ha detto il centrocampista - quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo.

È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre"