Rabiot contro Milan-Como a Perth: "Completamente folle. Ci adatteremo"
Intervistato dal quotidiano francese Le Figaro, Adrien Rabiot ha commentato anche la probabile partita di Serie A che si giocherà a Perth, in Australia, tra il suo Milan e il Como: "Sono rimasto sorpreso - ha detto il centrocampista - quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo.
È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre"
