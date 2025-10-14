Italia, Under 19: Vannucchi titolare in una delle due amichevoli con la Scozia
Oltre alla nazionale maggiore e all'Under 21, la sosta ha visto in campo anche l’Italia Under 19 del mister Alberto Bollini, impegnata in due amichevoli contro la Scozia. Tra gli Azzurrini convocati spazio anche per un giocatore della Fiorentina, si tratta del portiere Tommaso Vannucchi, classe 2007 attualmente in prestito in Serie C al Pontedera.
Impegnato nella prima amichevole, a Campobasso, il giovane portiere toscano si è reso protagonista di buone parate, risultando decisivo su Mooney, azione che sarebbe valsa il goal vittoria per la Scozia, ma venendo trafitto, ad inizio ripresa, da un destro preciso di Adamson. 1-1 il risultato finale della partita. Nella seconda amichevole, ad Isernia, il portiere della Fiorentina è invece rimasto in panchina per fare spazio al compagno di reparto Pessina. La partita è terminata con la vittoria degli Azzurrini per 1-0 con rete di Merola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati