Italia U18, tra i convocati c'è anche l'attaccante viola Federico Croci
La Nazionale italiana Under 18, allenata dal commissario tecnico Daniele Franceschini, è al lavoro in vista del prossimo Mondiale di categoria, in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. Per preparare la competizione sono stati convocati 21 calciatori, tra i quali spicca anche un giovane proveniente dal settore giovanile della Fiorentina.
Un giovane viola tra i convocati
Si tratta di Federico Croci, attaccante della Fiorentina inserito nella lista diramata dal ct azzurro. Il classe 2010 rappresenta una delle sorprese della convocazione: è infatti uno dei soli due giocatori sotto età selezionati, insieme a Francesco Olivieri, centrocampista dell'Atalanta.
La lista dei convocati
Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce).
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma).
Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta).
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).
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