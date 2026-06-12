Paradosso Ruggeri: nel mirino della Fiorentina dopo aver punzecchiato un giocatore viola

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Matteo Ruggeri, terzino sinistro dell’Atletico Madrid ed ex giocatore dell’Atalanta, è finito nelle ultime ore nel mirino della Fiorentina di Fabio Paratici, che vuole regalare a Fabio Grosso un rinforzo di spessore sulla corsia di sinistra. L'aspetto curioso relativo al classe 2002 italiano è relativo a quanto lui stesso aveva dichiarato qualche settimana fa, ospite del podcast “THE CLIMB”, rispondendo ad una domanda sul compagno di squadra più sopravvalutato avuto in carriera.

Alla precisa domanda “Il giocatore più sopravvalutato con cui hai giocato?”, l'ex calciatore della Dea ha infatti risposto dicendo: “Non posso dire il nome, ma adesso gioca nella Fiorentina”. Ricordiamo sempre che i giocatori attualmente alla Fiorentina che hanno giocato con Ruggeri sono Roberto Piccoli e Brescianini ai tempi dell'Atalanta, Luca Ranieri alla Salernitana nella stagione 2021/22, Edoardo Sadotti con l'Italia U17 e Fagioli, Fabbian e Ndour con l'Italia Under 21.