Calciomercato, apertura anticipata al 28 dicembre: manca solo l’ok della FIFA
FirenzeViola.it
La sessione invernale di calciomercato 2026-27 prenderà il via prima del previsto. Su richiesta dei club di Serie A è stata infatti accolta la proposta di anticipare l’apertura al 28 dicembre 2026, concedendo alle società alcuni giorni in più per intervenire sulle rose già durante le festività. Nessuna modifica, invece, alla data di chiusura: il mercato terminerà il 1° febbraio 2027. Perché il nuovo calendario diventi ufficiale manca ancora l’avallo della FIFA.
Pubblicità
News
Idee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contrattodi Luca Calamai
Le più lette
1 Idee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
Copertina
FirenzeViolaDa Gattuso a Mancini, cambia il ct ma Fagioli resta ai margini dell'Italia: perché così poco spazio?
Angelo GiorgettiL’avatar di Vanoli è palestrato: così è nata la missione coraggio. Oulai non è un caso, ma gestione di un talento. Il successo popolare di Joseph, tornato in Usa dopo il campionato mondiale di selfie
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com