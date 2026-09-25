Calciomercato, apertura anticipata al 28 dicembre: manca solo l’ok della FIFA

Calciomercato, apertura anticipata al 28 dicembre: manca solo l’ok della FIFAFirenzeViola.it
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

La sessione invernale di calciomercato 2026-27 prenderà il via prima del previsto. Su richiesta dei club di Serie A è stata infatti accolta la proposta di anticipare l’apertura al 28 dicembre 2026, concedendo alle società alcuni giorni in più per intervenire sulle rose già durante le festività. Nessuna modifica, invece, alla data di chiusura: il mercato terminerà il 1° febbraio 2027. Perché il nuovo calendario diventi ufficiale manca ancora l’avallo della FIFA.