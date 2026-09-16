Dario Canovi su Grosso: "Il problema non era lui ma i calciatori"

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Queste le dichiarazioni dell’agente, Dario Canovi, a TuttoMercatoWeb.com sulla Fiorentina: "Non credo che il problema fosse Grosso. Evidentemente ci sono state delle incomprensioni tra la dirigenza e il tecnico, forse anche con i calciatori. Era una squadra fatta bene ma non per Fabio Grosso. Non aveva i calciatori che gli servivano. Non so dove possa arrivare la Fiorentina, ma più forti dei viola ci sono una decina di squadre. Questa Fiorentina può far crescere i giovani nel tempo".