Italia-Irlanda del Nord: svelati i numeri di maglia di Kean e degli azzurri
Poco fa sono stati resi noti i numeri di maglia della Nazionale Italiana per la partita di questa sera contro l'Irlanda del Nord. Maglia più prestigiosa, la numero 10 che sarà ancora sulle spalle di Giacomo Raspadori, attaccante dell'Atalanta che questa sera partirà dalla panchina. Numero 9 e numero 11, invece, rispettivamente per Mateo Retegui e Moise Kean, coppia d'attacco che stasera guiderà le offensive azzurre fin dal 1'.
Di seguito tutta la numerazione completa:
Portieri
1 - Donnarumma
12 - Carnesecchi
22 - Meret
Difensori
2 - Palestra
3 - Dimarco
4 - Spinazzola
6 - Buongiorno
13 - Calafiori
19 - Gatti
20 -Scalvini
21 - Bastoni
23 - Mancini
Centrocampisti
5 - Locatelli
8 - Tonali
14 - Pisilli
16 - Cristante
17 - Frattesi
18 - Barella
Attaccanti
7 - Politano
9 - Retegui
10 - Raspadori
11 - Kean
15 - Esposito
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