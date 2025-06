Italia-Gattuso, ore decisive: oggi può arrivare l'annuncio del nuovo Ct

Oggi potrebbe essere una giornata importante per la chiusura del commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo riporta Tuttomercatoweb.com che fa il punto sull'affaire Ct. Dopo la chiusura del rapporto con Luciano Spalletti, la Federazione è alla ricerca del sostituto per affidargli la panchina azzurra e il compito, per il momento non semplice, di raggiungere la fase finale del Mondiale 2026. Secondo quanto raccolto da Tmw, potrebbero essere ore decisive per la definizione dell’accordo con l'ex centrocampista campione del mondo del 2006.

Gennaro Gattuso in questo momento si trova in Spagna, a Marbella, dove risiede. C’è la volontà di venirsi incontro reciprocamente, anche visto il forte legame del tecnico ex Milan verso la maglia azzurra. E già oggi può arrivare un principio di accordo tra le parti per cominciare il nuovo ciclo in Nazionale a caccia di nuovo entusiasmo. Gattuso è pronto a sposare la causa e i contatti delle ultime ore fanno pensare ad un accordo totale tra le parti abbastanza vicino.