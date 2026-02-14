Live Como-Fiorentina 0-1, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Baturina! Rinvio sbagliato di De Gea sbagliato che propizia l'azione del Como con Baturina che calcia da sinistra ma spara alto.

43' - Altra azione del Como che si conclude con un colpo di testa di Douvikas stavolta più pericoloso anche se termina alto sopra la traversa.

42' - Azione pericolosa del Como che sta due minuti al limite dell'area prima del cross che trova Nico Paz ben coperto, il suo colpo di testa si impenna e lo prende De Gea.

40' - Parisi rischia tantissimo ma fa una cosa eccezionale uscendo palla al piede dalla propria area in slalom e rilanciando l'azione della Fiorentina.

37' - Palla leggermente lunga di Dodo per Kean che aveva fatto il movimento in profondità non seguito dai difensori del Como.

36' - Nonostante il blocco della Fiorentina sia bassissimo per ora impeccabile in fase difensiva la Viola. Il Como sta facendo fatica ad incidere.

34' - Nico Paz spara in curva un mancino dalla distanza. La Fiorentina si è abbassata tantissimo dopo il gol segnato.

30' - Pongracic rischia in marcatura su Douvikas in area ma grazie all'aiuto di Fagioli evita il peggio.

28' - Risponde subito il Como con un cross dalla destra che trova l'inserimento di Nico Paz che colpisce di prima ma da posizione defilata non trova la porta.

26' - Un gol di pregevole fattura per il numero 44 per la Fiorentina, il primo in campionato. Fagioli raccoglie un pallone respinto al limite dell'area, dopo un primo tiro rimpallato con una finta salta Kempf e poi a tu per tu con Butez la mette all'angolino sul primo palo. Fiorentina in vantaggio al Sinigaglia!

26' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA FAGIOLI!

26' - Ennesimo cross di Harrison preda della difesa del Como. Piuttosto attivo l'inglese in questo primo tempo ma ancora non ha trovato giocate decisive.

22' - Sempre ritmi bassi al Sinigaglia, il Como tiene palla ma per adesso la Fiorentina non lascia spazi.

19' - Tiro dalla distanza di Nico Paz che non impensierisce De Gea che blocca facilmente al corpo.

18' - Tentativo di Harrison da fuori area, ma calcia fuori.

15' - Ci prova Ranieri di testa su corner ma colpisce debolmente e il pallone termina sul fondo.

13' - Dopo il buon ritmo dei primi minuti ora la palla sta parecchio a centrocampo. Fase di studio della partita.

9' - Dodo rischia tantissimo perdendo palla in uscita, poi però copre su Nico Paz che sbaglia il passaggio sulla trequarti.

6' - Pallone pericoloso di Pongracic per Brescianini, Butez però è attento ed esce alto sul centrocampista viola.

3' - Dodo si addormenta come già fatto col Torino, per sua fortuna Valle è in leggero fuorigioco prima di arrivare a tu per tu con De Gea. Ma il brasiliano non sembra aver imparato dagli errori di una settimana fa...

2' - Nulla di fatto dallo schema da calcio d'angolo del Como letto bene da Fagioli.

1' - Subito pericoloso il Como con Nico Paz che scappa sulla destra sfruttando uno scivolone di Parisi, l'argentino mette in mezzo e Pongracic di ginocchio chiude in corner.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Como, in completo blu. Fiorentina con la divisa arancione.

Buonasera amici e lettori di Firenzeviola.it, questa è la diretta testuale di Como-Fiorentina, partita in programma alle 15 e valida per la 25esima giornata di Serie A. È tutto pronto al Sinigaglia dove i viola sono chiamati all'impresa, contro una squadra che vola sulle ali dell'entusiasmo e punta ad un posto nella prossima Champions League. I gigliati invece devono di nuovo uscire dalle sabbie mobili nelle quali sono finiti dopo un punto raccolto nelle ultime tre, anche perché il campionato non aspetta più e la salvezza rischia di diventare un miraggio. Vi racconteremo come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

COMO (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Kuhn, Paz, Baturina, Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, J. Rodriguez, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Brescianini, Mandragora, Harrison, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.