Vanoli: "Persi 10 punti nel finale, ci stiamo lavorando. Ai nuovi dovevamo dar tempo"

A pochi minuti da Como-Fiorentina, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così a DAZN: "La nostra sfida è stare sempre in partita e questo ci avrebbe portato 10 punti in più. È una cosa che stiamo cercando di migliorare anche se ci sono tanti fattori. Dobbiamo continuare a portare avanti quello che facciamo durante la partita. Dentro i nuovi acquisti? Sul mercato abbiamo preso giocatori che possono saltare l'uomo e dalla Premier League. Dovevamo dargli un po' di tempo per prendere confidenza con la nostra realtà anche perché avevano giocato un po' meno ma sono arrivati con entusiasmo ed energia".