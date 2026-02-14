Vanoli: "Persi 10 punti nel finale, ci stiamo lavorando. Ai nuovi dovevamo dar tempo"
FirenzeViola.it
A pochi minuti da Como-Fiorentina, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così a DAZN: "La nostra sfida è stare sempre in partita e questo ci avrebbe portato 10 punti in più. È una cosa che stiamo cercando di migliorare anche se ci sono tanti fattori. Dobbiamo continuare a portare avanti quello che facciamo durante la partita. Dentro i nuovi acquisti? Sul mercato abbiamo preso giocatori che possono saltare l'uomo e dalla Premier League. Dovevamo dargli un po' di tempo per prendere confidenza con la nostra realtà anche perché avevano giocato un po' meno ma sono arrivati con entusiasmo ed energia".
Pubblicità
Primo Piano
Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregasdi Alberto Polverosi
Le più lette
4 Como-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Gosens, Parisi alto a destra, in mezzo ballottaggio Ndour-Brescianini
Copertina
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com