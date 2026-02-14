Fiorentina in vantaggio sul Como all'intervallo: per ora decide Fagioli
La Fiorentina chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo contro il Como. Primi quarantacinque minuti coriacei della squadra viola che si difende e lascia il possesso agli avversari ma non rischia quasi nulla con De Gea praticamente mai operoso. Per ora decide una rete pregevole di Fagioli che mette in porta dopo aver saltato Kempf su una ribattuta di un suo tiro. La strada per i tre punti è ancora lunghissima per la Fiorentina ma ancora una volta la squadra di Vanoli è andata in vantaggio.
