Fagioli stappa Como-Fiorentina: gran gol per il numero 44, è 0-1

Un gol di pregevole fattura stappa la gara a Como. Fagioli trova il suo primo centro in campionato, raccogliendo un pallone respinto al limite dell'area su cross di Parisi, poi con una finta salta Kempf e  a tu per tu con Butez la mette all'angolino sul primo palo. Fiorentina in vantaggio al Sinigaglia e Fagioli che festeggia con la panchina viola.