Italia Femminile, Severini carica il Franchi: "Un onore giocare qui, abbiamo bisogno di voi"

Emma Severini si prepara a vivere una gara speciale. La centrocampista della Fiorentina Femminile sarà impegnata domani al Franchi con la Nazionale italiana contro la Bielorussia, in una sfida decisiva per proseguire il cammino verso il Mondiale del 2027. Si tratta del ritorno della semifinale playoff per accedere ai prossimi mondiali, da giocare per lei nella città in cui vive e veste la maglia viola: «È un onore e motivo di orgoglio, qua mi sento a casa e questo mi darà uno stimolo ancora più grande per far bene».

In palio c’è il passaggio alla finale dei playoff, prevista a dicembre. Un obiettivo fondamentale per tutto il gruppo azzurro e speciale anche per la giocatrice viola, che potrebbe così tornare alla Coppa del Mondo dopo l’esperienza del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. «È un traguardo che non possiamo fallire e per me anche un sogno». L’Italia riparte dal successo per 2-0 ottenuto all’andata, ma Severini non si aspetta una sfida semplice: «Loro sono di un livello tecnico più basso rispetto al nostro, ma verranno agguerrite. Sanno di avere un’ultima chance e faranno di tutto per non buttarla. Segnare al Franchi sarebbe bellissimo, ovviamente. Ma la cosa più importante sarà passare il turno, in questi casi non conta il singolo ma il collettivo». Un percorso che la centrocampista affronta anche con la possibilità di crescere al fianco di compagne di grande esperienza internazionale: «È un privilegio e una fortuna avere accanto persone che mi aiutino a migliorare anche come persona oltre che come calciatrice».