Firenze ricorda Riccardo Magherini: a lui sarà intitolato il campetto di piazza Tasso

Un campo da calcio per ricordare Riccardo Magherini. Come riporta la Repubblica, la giunta comunale ha deciso di intitolare all’ex calciatore il campetto di piazza Tasso, nel quartiere di San Frediano, Firenze. Una scelta legata alla passione per il pallone che aveva accompagnato Magherini fin da ragazzo, portandolo a giocare nelle giovanili della Fiorentina, prima che alcuni infortuni lo costringessero a interrompere il percorso sportivo.

Magherini, fiorentino di 39 anni e padre di un bambino, morì nella notte del 3 marzo 2014 durante un fermo dei carabinieri, mentre si trovava immobilizzato a terra. Una vicenda che ha segnato profondamente la città e che, nel gennaio 2026, ha portato la Corte europea dei diritti dell’uomo a condannare l’Italia per la violazione del diritto alla vita. L’intitolazione rappresenta un ulteriore segno di memoria in un quartiere a cui Riccardo era profondamente legato.