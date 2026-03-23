Italia, Chiesa torna a casa per infortunio: al suo posto Cambiaghi

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Niente Nazionale per Federico Chiesa: a causa di un infortunio è venuta meno la convocazione del classe ’97. Al suo posto arriva Nicolò Cambiaghi. Questo il comunicato emesso dalla FIGC: "Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi".