Fagioli (DAZN): "Siamo ancora in apnea ma grande partita. Sulla parata di De Gea..."

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Nicolò Fagioli parla a DAZN al termine della partita pareggiata dalla Fiorentina contro l'Inter: "Siamo ancora in apnea perché questo punto non ci toglie da quella situazione lì, però abbiamo fatto una grandissima partita, quella che dovevamo fare. Io ho preso il premio da MVP ma doveva vincerlo Cher (Ndour, ndr) perché l'anno scorso ha passato momenti difficili e quest'anno avendo continuità sta dimostrando tutto il suo valore".

Cos'ha pensato sull'occasione finale di Pio Esposito?

"Eh menomale, sennòl quest'anno era un incubo (ride, ndr)"-

In quel ruolo tocca più palloni di tutti.

"Ho lavorato tanto con il mister e con lo staff, poi mi sono convinto che quel ruolo lì è il mio".

Spiace per la mancata convocazione dall'Italia?

"Tutti ci sperano, poi quando vedi che non ci sei dispiace ma significa solo che devo lavorare di più".