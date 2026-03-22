Ndour (DAZN): "Il punto è un passo avanti. Siamo un grande gruppo"

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Queste le parole di Cher Ndour a DAZN dopo il pareggio contro l'Inter: "Il punto non cambia tanto ma fa tanto per noi che però non siamo ancora fuori dalla zona di pericolo. È un passo avanti. Le belle parole di Fagioli nei miei confronti dimostrano il gruppo che siamo, ci vogliamo tutti bene. De Gea nel finale ha fatto una grande parata ma sappiamo che grande portiere è, le qualità che ha le conosciamo tutti".