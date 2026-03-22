Ranieri (DAZN): "Franchi uomo in più, che spinta! Ora tifo per Moise"

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Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, parla a DAZN dopo il pareggio contro l'Inter: "Questa sera abbiamo fatto una grandissima prestazione contro la squadra più forte del campionato. Siamo felici e abbiamo finalmente sentito il Franchi che spingeva: è stato l'uomo in più che ci serviva per dare tutto. Veramente complimenti allo stadio".

Meglio Kean o Pio Esposito?

"Tutti e due grandissimi attaccanti. Moise lo vedo tutti i giorni ed è una bestia e devo dire che anche Pio è bravissimo in area, me lo ha dimostrato dopo 45 secondi. Io faccio il tifo per Kean che è un mio compagno e un mio amico. È carico per l'Italia ma era concentrato sulla partita di stasera, ha fatto una grandissima partita per noi e sono sicuro che farà lo stesso anche per la Nazionale".