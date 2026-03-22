I Commisso chiamano la squadra: "Complimenti per il carattere"

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Il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine si sono complimentati con la squadra dopo il pareggio della Fiorentina in casa contro l'Inter. I Commisso si sono congratulati per il carattere mostrato e la consapevolezza nel giocare una partita molto difficile, recuperando il risultato visto il gol di Pio Esposito alla prima azione del match.