Kolarov (DAZN): "Pareggiare con questa Fiorentina non è scontato"

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Aleksandar Kolarov, vice di Chivu, ha commentato così a DAZN il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina: "Per noi i 3 punti erano fondamentali però va dato merito anche alla Fiorentina. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita e non siamo nel nostro miglior momento però siamo sempre a più 6 punti dalla seconda".

Manca un po' di cattiveria?

"Lettura giusta, ci sta mancando anche un po' di lucidità che può essere normale per le tante partite fatte. Siamo abituati a vedere un'Inter che domina ma siamo sempre +6, sta a noi chiudere questo campionato".

Che lavoro fanno gli attaccanti?

"Per il nostro gioco sono fondamentali perché noi vogliamo attirare l'avversario e poi giocare sulle punte. Però io non parlo solo degli attaccanti, ci vuole più qualità anche a centrocampo nei passaggi. Le punte sia in fase difensiva che offensiva ci danno una grande mano".

Avere la sosta può essere positivo?

"La sosta fa sempre bene e cercheremo di recuperare qualche giocatore. Dico che con l'Inter sembra sempre tutto scontato ma pareggiare qui, a Firenze contro questa Fiorentina, non è tutto da buttare. Io la vedo in maniera positiva. Capisco tutto però bisogna ricordare sempre che l'Inter sta a +6".

Come ha visto i nazionali italiani?

"Credo si stiano preparando per andare. L'importante è che siano sani e saranno a disposizione di Gattuso. Poi gli faccio solo un grandissimo in bocca al lupo".