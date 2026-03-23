Ferrara su La Nazione: "Una Fiorentina imprevedibile, la migliore"

Ferrara su La Nazione: "Una Fiorentina imprevedibile, la migliore"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
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di Redazione FV

Benedetto Ferrara ha scritto la sua, su La Nazione, a proposito di Fiorentina-Inter: "Se il fagiolismo va al potere, se i compagni di reparto lo seguono, se la Fiorentina trova l’intensità che serve allora riprendere l’Inter e portare nello spogliatoio un punto più che meritato diventa possibile. La miglior Fiorentina vista nel corso di questa stagione complicata riesce a far dimenticare quel gol subito dopo pochi secondi, un colpo a freddo che avrebbe potuto rendere ancora più difficile una sfida contro una squadra di alta caratura tecnica.

Ma questa squadra imprevedibile questa volta sorprende in positivo spinta dal desiderio di non darla vinta ai primi della classe".