Pio Esposito: "Rimugino sull'occasione. bravo De Gea. Forse segnerò con l'Italia"

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Pio Esposito, attaccante dell'Inter autore del gol nerazzurro al Franchi, ha parlato così a DAZN dopo il pari con la Fiorentina: "Appena finita la partita ho sentito il rammarico per l'ultima occasione, è stato bravo De Gea ad anticipare quel lato però forse potevo fare qualcosa in più. Per me Toni è sempre stato una fonte di ispirazione perché è un attaccante grosso come me. Speriamo che il gol fallito all'ultimo me lo sia tenuto per l'Italia giovedì..."

L'Inter cerca spesso il cross per le sue caratteristiche.

"I giocatori forti come Barella riconoscono le caratteristiche dei compagni. Il colpo di testa o riempire l'area è la mia caratteristica principale. Sono contento che lui sia riuscito a trovarmi".

Un messaggio per i tifosi dell'Italia?

"Di mettere da parte il tifo per le rispettive squadre, da giovedì c'è l'Italia ed è la cosa più importante adesso".