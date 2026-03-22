Il siparietto tra Fagioli e Ndour sull'MVP: "Dovevate darlo a lui!"
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La Fiorentina respira e sorride dopo il pareggio del Franchi contro l'Inter pieno di emozioni. Un punto che muove la classifica e respinge la Cremonese che si era pericolosamente avvicinata, ora i lombardi sono a -2. A fine partita c'è stato un siparietto che ha visto protagonisti Fagioli e Ndour. La Lega Serie A ha consegnato il premio di MVP, di migliore in campo, a Fagioli che però avendo al suo fianco Ndour ha indicato il compagno dicendo che avrebbe dovuto vincere lui il premio. Il tutto si è chiuso con un abbraccio tra i due.
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