Serie A, le formazioni ufficiali della sfida tra Napoli e Cremonese
Il 34° turno di Serie A prende il via con la sfida di questa sera, fischio d'inizio alle ore 20:45, tra Napoli e Cremonese. Un match che vale tanto sia per i padroni di casa, a caccia di punti per rinsaldare il piazzamento Champions, sia per gli ospiti allenati da Giampaolo, in piena lotta salvezza con il Lecce. La Fiorentina resta spettatrice interessata vista la possibilità di allungare ulteriormente in questa giornata sul terzultimo posto. Queste le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. A disp. Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh; Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.
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